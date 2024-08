Bei US-Open ist Titelverteidiger Djokovic überraschend ausgeschieden

New York: Bei den US-Open ist Titelverteidiger Novak Djokovic überraschend ausgeschieden. In der dritten Runde verlor er in vier Sätzen gegen den Australier Alexei Popyrin. Der 25-Jährige gewann souverän die beiden ersten Sätze, den dritten Satz konnte der Serbe gewinnen, aber im vierten Satz dominierte wieder der Australier. Damit sind bereits zwei Favoriten für den Turniersieg nicht mehr dabei. Am Donnerstag war der Weltranglistendritte Alcaraz sensationell in drei Sätzen an dem Niederländer Botic van de Zandschulp gescheitert. Von den Top-Favoriten ist nur noch der Italiener Jannik Sinner im Turnier.

