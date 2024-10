Bei Tel Aviv fährt ein Lastwagen in eine Menschenmenge - viele Verletzte

Tel Aviv: In Israel ist ein Lastwagen in eine Menge wartender Menschen an einer Bushaltestelle gefahren. Nach Angaben eines Rettungsdienstes wurden dabei rund 40 Menschen verletzt, mehrere von ihnen schwer. Medienberichten zufolge geht die Polizei von einem Terroranschlag aus. Wie es heißt, wurde der Lkw-Fahrer "außer Gefecht gesetzt". In der Nähe der Bushaltestelle nördlich von Tel Aviv befindet sich ein Militärstützpunkt. Im israelischen Fernsehen war zu sehen, wie die Polizei die Gegend absperrt, mindestens ein Hubschrauber kreiste über dem Tatort. Bisher hat sich niemand zu der Tat bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 12:00 Uhr