Bei "Stunde der Wintervögel" werden deutlich weniger Amseln gezählt

Berlin: In deutschen Gärten und Parks sind derzeit deutlich weniger Amseln unterwegs als im Vorjahr. Das geht aus der Mitmach-Studie "Stunde der Wintervögel" des Naturschutzbunds Deutschland hervor. Diesmal wurden fast 20 Prozent weniger Amseln gezählt als noch 2024. An der Aktion hatten sich bundesweit rund 122.000 Menschen jeweils eine Stunde lang beteiligt. Am häufigsten wurde der Haussperling gesichtet, gefolgt von Kohlmeise, Blaumeise, Amsel und Feldsperling.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 27.01.2025 11:00 Uhr