Bei Sessellift-Unfall in Spanien werden bis zu 40 Menschen verletzt

Astún: In dem spanischen Wintersportort sind bei einem Sessellift-Unfall bis zu 40 Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Während des laufenden Betriebs der Bahn hatte sich offenbar ein Bauteil gelöst. Das Seil verlor an Spannung, mehrere Sessellifte stürzten samt darin sitzenden Wintersportlern ab. Die Konstruktion der Bahn sei teilweise eingestürzt, teilten die örtlichen Behörden mit. Das Seil sei dabei in Schwingung geraten, so dass weitere Passagiere aus ihren Sitzen geschleudert worden seien. Die Ursache des Unfalls werde noch untersucht. Zahlreiche Rettungskräfte versorgten die Verletzten. Einige wurden per Hubschrauber in umliegende Kliniken gebracht. Der spanische Ministerpräsident Sanchez drückte über die sozialen Medien seine Anteilnahme aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 19:00 Uhr