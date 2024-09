Bei Schüssen an US-Schule gibt es vier Tote

In den USA soll ein Jugendlicher an einer Schule zwei Mitschüler und zwei Lehrer erschossen haben. Bei der Tat in Winder rund 70 Kilometer nordöstlich von Atlanta wurden außerdem neun Menschen verletzt. Laut Polizei ist der mutmaßliche Schütze 14 Jahre alt und wurde festgenommen. Über sein Motiv ist bisher nichts bekannt. In den letzten Jahren hat es in den USA hunderte Schießereien an Schulen gegeben. Danach wurden immer wieder strengere Waffengesetze gefordert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2024 02:00 Uhr