Bei Präsidentenwahl in Venezuela schließen Wahllokale

Caracas: Die Menschen in Venezuela haben darüber entschieden, ob der autoritär regierende Präsident Maduro eine weitere Amtszeit bekommt, oder ob sein Herausforderer González sein Amt übernimmt. Die Wahllokale sollten um Mitternacht unserer Zeit schließen, aber auch danach wurde Beobachtern zufolge noch abgestimmt. Der 74-jährige Politneuling González lag in Umfragen zuletzt vorne. Er hatte versprochen, die Ein-Parteien-Regierung in Venezuela nach 25 Jahren zu beenden und eine Koalition zu bilden. Das südamerikanische Land steckt seit Jahren in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise. Erste Wahlergebnisse werden im Laufe der Nacht erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.07.2024 02:00 Uhr