Bei Olympia in Paris starten erste Wettkämpfe

Paris: Bei den Olympischen Sommerspielen stehen heute die ersten Wettkämpfe an, im Fußball und Rugby. Am Nachmittag öffnet zudem das Deutsche Haus seine Türen: Das ist traditionell der Ort, an dem sich die deutschen Athletinnen und Athleten treffen. Die offizielle Olympia-Eröffnung findet übermorgen statt. Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und die Judoka Anna-Maria Wagner werden dann die deutsche Fahne tragen. Das Duo hatte sich bei der Wahl durch Fans und das deutsche Olympia-Team durchgesetzt. Unter anderem Tennisprofi Alexander Zverev und Fußballerin Alexandra Popp hatten das Nachsehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 06:00 Uhr