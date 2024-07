Bei Olympia gewinnen deutsche Basketballer und Volleyballer Auftaktspiele

Lille: Bei den Olympischen Spielen haben die deutschen Basketballer-Herren soeben ihr Auftaktmatch gewonnen. Gegen Japan siegte das DBB-Team mit 97:77. Am Dienstag geht es dann mit einem Gruppenspiel gegen Brasilien weiter. Beim Volleyball haben die deutschen Spieler zuvor in fünf Sätzen ebenfalls gegen Favorit Japan gewonnen. Auch die deutschen Turner waren im Mannschaftswettbewerb erfolgreich. Angeführt von Barren-Weltmeister Lukas Dauser kam die Riege von Bundestrainer Valeri Belenki in der Qualifikation auf den vierten Rang. Am Ende hieß es 3:2. Enttäuschung hingegen bei den Sportschützen. Anna Janßen und Maximilian Ulbrich haben die erste Medaille für das deutsche Team verpasst. Das Duo verlor im Mixed-Wettbewerb mit dem Luftgewehr das Duell um Bronze gegen das Team aus Kasachstan.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 15:30 Uhr