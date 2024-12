Bei mutmaßlichem Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt sterben mindestens zwei Menschen

Magdeburg: Bei einem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt hat es mindestens zwei Tote gegeben, darunter ein Kleinkind. Das bestätigte Ministerpräsident Haseloff am späten Abend. Mindestens 60 weitere Menschen seien verletzt worden. Polizeiangaben zufolge fuhr der Wagen mindestens 400 Meter über den Weihnachtsmarkt, die Behörden gehen von einer mutwilligen Tat aus. Zu den Hintergründen kann die Polizei noch keine Angaben machen, das Geschehene könne noch nicht klassifiziert werden, hieß es. Laut Haseloff ist der mutmaßliche Fahrer des Wagens ein Mann aus Saudi-Arabien, der seit 2006 in Deutschland ist und als Arzt in Sachsen-Anhalt tätig war. Er wurde festgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.12.2024 01:00 Uhr