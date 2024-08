Bei Messerattacke in Israel sterben zwei Menschen

Tel Aviv: In Israel sind bei einer Messerattacke zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben der Behörden erstach der palästinensische Attentäter in der Stadt Holon zwei Menschen, zwei weitere wurden verletzt. Der Angreifer wurde von der Polizei erschossen. Der tödliche Angriff fand vor dem Hintergrund einer extrem angespannten Situation in Israel und der gesamten Region statt. Der Iran hat zuletzt mit einem Militärschlag gegen Israel gedroht, nachdem Hamas-Anführer Hanija in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet worden war. Das israelische Militär ist daher in höchster Alarmbereitschaft. Die proiranische Hisbollah hat Israel erneut mit Dutzenden Raketen beschossen. Viele Raketen der Hisbollah konnten vom Abwehrsystem Iron Dome abgefangen werden, berichten israelische Medien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2024 11:00 Uhr