Bei Messerangriff in Israel werden sechs Menschen verletzt

Tel Aviv: Im Norden Israels sind bei einem Messerangriff mindestens sechs Menschen verletzt worden. Nach Polizei-Angaben stach ein Angreifer in dem Ort Hadera auf die Opfer ein. Er flüchtete auf einem Motorrad. Die Sicherheitskräfte konnten ihn offenbar aufspüren. In einem Video heißt es, der mutmaßliche Täter sei neutralisiert worden - eine Umschreibung für getötet. Es soll sich um eine extremistisch motivierte Attacke handeln. Laut Krankenhaus sind fünf der Verletzten in kritischem oder ernstem Zustand. Der sechste wurde nur leicht verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2024 13:45 Uhr