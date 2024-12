Bei LKW-Chaosfahrt erhöht sich die Zahl der Verletzten

Hagen: Nach der chaotischen Fahrt eines Lkw über mehrere vielbefahrene Autobahnen in Nordrhein-Westfalen mit etlichen gerammten Autos und mehr als 26 Verletzten gibt es Hinweise, dass der Unfallfahrer möglicherweise Alkohol oder Drogen genommen hatte. Acht Personen seien schwer verletzt, einer davon schwebe in Lebensgefahr, hieß es. Laut Polizei ist der 30-Jährige LKW-Fahrer nach seiner Festnahme in ein Krankenhaus gebracht worden. Noch ist unklar, wie lange es dauert, bis der Mann vernehmungsfähig ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2024 02:00 Uhr