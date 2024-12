Bei Lilium können 800 Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz zurückkehren

München: Der insolvente Elektroflugzeug-Pionier Lilium hat einen Investor gefunden. Wie das Start-up mitteilte, hat das Konsortium Mobile Uplift Corporation einen Kaufvertrag unterzeichnet. Anfang des Jahres soll es einen Neustart geben. Knapp 800 Arbeitsplätze bleiben nach BR-Informationen erhalten - die meisten in den Büros und Werkshallen am oberbayerischen Flugplatz Oberpfaffenhofen. Erst am vergangenen Freitag hatte Lilium 1.000 Mitarbeitern gekündigt. In letzter Minute vor dem endgültigen Aus gelang es dem Management nun, doch noch einen Käufer zu finden. Das Start-up hat nur wenig Schulden, braucht aber mehrere hundert Millionen Euro, um den ersten bemannten Flug zu starten. Die elektrisch betriebenen Kleinflugzeuge von Lilium können senkrecht starten und landen.

