Bei Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen zeichnet sich hohe Beteiligung ab

Dresden: Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Bis zum Mittag haben in Sachsen nach offiziellen Angaben knapp 26 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme in den Wahllokalen abgegeben, in Thüringen rund 32 Prozent. Das sind ähnliche Werte wie vor fünf Jahren. Es wird aber damit gerechnet, dass diesmal deutlich mehr Menschen per Brief abstimmen. In beiden Bundesländern wird Umfragen zufolge mit einem großen Erfolg der AfD gerechnet. Das relativ neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht könnte aus dem Stand drittstärkste Kraft werden und bei der Bildung der beiden Landesregierungen eine entscheidende Rolle spielen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 16:00 Uhr