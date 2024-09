Bei Landtagswahl in Brandenburg zeichnet sich hohe Wahlbeteiligung ab

Potsdam: Bei der Landtagswahl in Brandenburg zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Wie der Landeswahlleiter mitgeteilt hat, haben bis 14 Uhr bereits gut 46 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Die höchste Beteiligung meldete demnach die kreisfreie Stadt Potsdam, die niedrigste wurde für die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel und für den Landkreis Uckermark festgestellt. Die Briefwahlstimmen sind dabei den Angaben zufolge nicht berücksichtigt. Wie es von der Wahlleitung heißt, hat rund ein Drittel der Wahlberechtigten die entsprechenden Unterlagen angefordert. Die Meinungsforscher sahen zuletzt die AfD knapp vor der SPD, gefolgt von der CDU und dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Die bislang mitregierenden Grünen müssen um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.

