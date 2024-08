Bei Hubschrauberabsturz in Niederbayern werden zwei Piloten verletzt

Straßkirchen: Beim Absturz eines Hubschraubers in Niederbayern sind am Abend sowohl der Pilot als auch der Copilot verletzt worden. Ein Polizeisprecher sagte, der Helikopter sei nach Zeugenaussagen über einem Acker zunächst 15 Meter über dem Boden geflogen, dann abgesackt und habe sich schließlich auf dem Boden überschlagen. Wie die Feuerwehr Straßkirchen dem BR mitteilte, konnten sich die beiden Insassen selbst aus dem Hubschrauber befreien. Ersthelfer waren unter anderen Landwirte, die auf den umliegenden Feldern gearbeitet haben. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2024 06:00 Uhr