Bei Glätteunfällen in Bayern gibt es einen Toten und mehrere Verletzte

München: Auf glatten Straßen in Bayern ist ein Mensch ums Leben gekommen, mehrere wurden verletzt. Bei Bodenwöhr im Landkreis Schwandorf ist laut Polizei ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer wurde eingeklemmt und starb. Bei Hetzenbach im Landkreis Cham rutschte ein Linienbus auf schneebedeckter Straße in einen Graben. Drei Fahrgäste wurden leicht verletzt. In Oberbayern blieben am frühen Morgen mehrere Lastwagen im Schnee stecken. In Stephanskirchen bei Rosenheim rutschte gestern Abend ein Auto bei einem Bahnübergang auf die Gleise. Der Fahrer konnte noch aussteigen, bevor sein Wagen von einem Intercity erfasst wurde. Die Bahnstrecke München-Salzburg musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Niemand wurde verletzt. Laut Lawinenwarndienst wird in den Allgäuer Alpen oberhalb der Baumgrenze heute eine erhebliche Lawinengefahr erwartet. In den Bergen in Oberbayern bleibt die Gefahr dagegen mäßig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2025 08:00 Uhr