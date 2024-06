Bei Fußball-EM wird deutscher Achtelfinalgegner ermittelt

Köln: Bei der Fußball-EM wird heute der Achtelfinalgegner Deutschlands ermittelt. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann spielt am Samstag gegen den Tabellenzweiten der Gruppe C. Dabei ist noch alles offen. Die Entscheidung fällt ab 21 Uhr in den Spielen England gegen Slowenien und Dänemark gegen Serbien. Mehr als tausend dänische Fans haben sich in München auf das Spiel eingestimmt, zogen durch die Innenstadt und sorgten für Verkehrsprobleme. Schon ab 18 Uhr treffen die Niederlande auf Österreich und Frankreich auf Polen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 16:00 Uhr