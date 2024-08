Bei Freigang geflohener Straftäter in Plattling gefasst

Plattling: In Niederbayern ist ein verurteilter Straftäter, der bei einem Freigang entwischt war, wieder gefasst worden. Wie die Polizei mitteilte, nahm sie den 24-Jährigen kurz vor Mitternacht in der Nähe eines Lebensmitteldiscounters in Plattling fest. Der 24-jährige Somalier hatte 2021 einen Obdachlosen in Regen im Bayerischen Wald mit zahlreichen Messerstichen getötet und enthauptet. Er gilt als extrem gefährlich und ist im Bezirkskrankenhaus Mainkofen in Deggendorf untergebracht. Der Somalier befand sich nach BR-Informationen mit zwei Begleitern auf einem sogenannten "Realitätstraining" und konnte während eines Toilettengangs entkommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2024 06:00 Uhr