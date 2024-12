Bei Flugzeugunlück in Südkorea gibt es viele Todesopfer

südkoSeol: Auf dem internationalen Flughafen Muan in Südkorea ist eine aus Thailand kommende Passagiermaschine verunglückt. Helfer gehen inzwischen davon aus, dass dabei 179 der 181 Insassen ums Leben kamen. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhab konnten zwei Menschen aus den Trümmern lebend geborgen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Boeing 737 beim Landeanflug offenbar in einen Vogelschwarm geraten, was zu einer Fehlfunktion des Fahrwerks führte. Daraufhin kam die Maschine ohne Landeklappen auf der Piste auf, schlitterte ungebremst in einen Fangzaun, zerschellte und ging in Flammen auf. Auf später veröffentlichten Fotos in örtlichen Medien waren brennende Wrackteile und verkohlte Trümmer des zerstörten Flugzeuges zu sehen. In Folge wurden auf dem internationalen Flughafen Muan alle weiteren Verbindungen vorerst gecancelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 07:00 Uhr