Bei Flugzeugunglück in Südkorea sterben mindestens 62 Menschen

Seoul: Bei einem Flugzeugunglück in Südkorea sind nach Medienangaben mindestens 62 Menschen ums Leben gekommen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtet, ist auf dem internationalen Flughafen Muan eine Passagiermaschine von der Landebahn abgekommen, gegen eine Mauer geprallt und dann in Flammen aufgegangen. An Bord des Flugzeugs befanden sich demnach 175 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Derzeit ist ein Großaufgebot von Helfern vor Ort, um Menschen im Heck der Maschine zu retten. Zwei Menschen konnten bislang lebend geborgen werden. Wie es hieß, war die Boeing 737, die aus Thailand kam, beim Landeanflug auf Südkorea offenbar in einen Vogelschwarm geraten. Dies führte dann vermutlich zu einer Fehlfunktion des Fahrwerks. Auf einem von einem Lokalsender verbreiteten Video ist zu sehen, wie die Maschine auf die Landebahn stürzt und Rauch aus den Triebwerken steigt. Danach ging sie sofort in Flammen auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 06:00 Uhr