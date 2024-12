Bei Flugzeugabsturz in Südkorea sterben mindestens 62 Menschen

Seoul: Bei einer missglückten Landung auf dem Flughafen Muan in Südkorea ist ein Passagierflugzeug mit 181 Menschen an Bord verunglückt. Mindestens 62 Menschen kamen dabei nach Behördenangaben ums Leben. Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtet von einer Vogelkollision, die zu einer Fehlfunktion des Fahrwerks geführt habe. Die Maschine schoss ohne ausgefahrenes Fahrwerk über die Landebahn hinaus, zerschellte am Ende der Strecke und ging in Flammen auf. Aus der Ferne aufgenommene Bilder zeigten riesige dunkle Rauchschwaden über dem Unglücksort. Auf später veröffentlichten Fotos waren dann brennende Wrackteile des zerstörten Flugzeugs und Löschfahrzeuge der Feuerwehr zu sehen. Die Boeing 737 einer südkoreanischen Billigfluglinie war aus Bangkok gekommen - bis auf zwei Thailänder waren alle Passagiere und die Crew Südkoreaner.

