Bei Flugzeugabsturz in Südkorea sterben mindestens 28 Menschen

Seoul: In Südkorea ist ein Flugzeug mit 181 Menschen an Bord verunglückt. Die Maschine stürzte auf den Flughafen von Muan. Mindestens 28 Menschen kamen dabei ums Leben, hieß es von der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap. Demnach wurde der Absturz vermutlich durch Kontakt mit einem Vogelschwarm verursacht. Dies habe zu einer Fehlfunktion des Fahrgestells geführt. Die Rettungsbehörden seien dabei, die Passagiere aus dem hinteren Teil der Maschine in Sicherheit zu bringen. Das Heck des Fliegers steht offenbar in Flammen, auch die Feuerwehr ist im Einsatz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.12.2024 03:00 Uhr