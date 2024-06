Bei Fabrikbrand in Südkorea sterben rund 20 Menschen

Seoul: In Südkorea sind bei einem Großbrand rund 20 Menschen ums Leben gekommen. Nach Medienberichten haben Rettungskräfte die Leichen in einer Fabrik für Batterien in der Stadt Hwaseong südlich von Seoul gefunden. Es gebe außerdem mehrere Verletzte. Es werde befürchtet, dass die Zahl der Opfer weiter steigen könne. Zunächst hatten 23 Menschen als vermisst gegolten. Die meisten von ihnen waren demnach ausländische Arbeiter. Das Feuer hatte viele Arbeiter in dem mehrstöckigen Fabrikgebäude eingeschlossen. Es gab auch mehrere kleine Explosionen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2024 10:45 Uhr