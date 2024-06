Bei der Wahl in Frankreich zeichnet sich hohe Wahlbeteiligung ab

Paris: Bei der ersten Runde der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich zeichnet sich eine deutlich höhere Beteiligung ab als bei der letzten Abstimmung. Bis 17 Uhr gaben nach Angaben des Innenministeriums gut 59 Prozent der Wähler ihre Stimme ab, das ist ein Plus von fast 20 Prozentpunkten gegenüber der letzten Wahl. Nach Schließung der letzten Wahllokale um 20 Uhr werden erste Hochrechnungen erwartet. Präsident Macron hatte nach den großen Zugewinnen des rechten Rassemblement National bei der Europawahl die Nationalversammlung aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen. Sollte sein Mitte-Lager die Mehrheit im Parlament verlieren, steht ein Machtwechsel in Paris an. Macrons Präsidentschaft wäre davon allerdings nicht betroffen. Die zweite und entscheidende Wahlrunde findet kommenden Sonntag statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 19:00 Uhr