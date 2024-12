Bei der Vierschanzentournee beginnt die Quali für das Neujahrsspringen

Garmisch-Partenkirchen: Die Vierschanzentournee geht auf der Olympia-Schanze mit der Qualifikation für das traditionelle Neujahrsspringen weiter. Start ist um 13.30 Uhr. Die ARD überträgt. Nach den Männern um den deutschen Hoffnungsträger Pius Paschke gehen die Frauen um Topspringerin Katharina Schmid in Garmisch-Partenkirchen an den Start - und zwar im ersten Wettkampf der sogenannten Two Nights Tour, die an Neujahr dann in Oberstdorf endet.

