Bei der Post in Bayern wird gestreikt

München: Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi auch in Bayern zu Warnstreiks aufgerufen. So soll die Zustellung in mehr als 30 Städten von dem Arbeitskampf betroffen sein - etwa in München, Nürnberg, Regensburg, Ingolstadt, Straubing, Augsburg und Würzburg. - Die Deutsche Post hat bisher kein konkretes Angebot vorgelegt und die Forderung der Gewerkschaft als nicht finanzierbar zurückgewiesen. Verdi verlangt ein Lohnplus von sieben Prozent für Tarifkräfte und Auszubildende und mehr Urlaub angesichts steigender Paketmengen und körperlicher Belastungen. Mitte Februar sollen die Gespräche weitergehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2025 06:00 Uhr