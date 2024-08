Bei der Lufthansa-Tochter Discover drohen Streiks

Frankfurt am Main: Mitten in der Ferienzeit droht bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines ein Streik. In Urabstimmungen haben die Mitglieder der Gewerkschaften UFO und Vereinigung Cockpit für einen Arbeitskampf gestimmt. Ein genauer Termin wurde aus taktischen Gründen nicht genannt. Auch Solidaritätsstreiks bei der Lufthansa sind nicht ausgeschlossen. Die Gewerkschaften fordern einen eigenen Tarifvertrag: Von der Vereinigung Cockpit heißt es, die Mitarbeiter wollten selbst entscheiden, von wem sie sich vertreten lassen. Der Tarifvertrag zwischen Discover und Verdi enthält regelmäßige Lohnsteigerungen bis Ende 2027, außerdem Regelungen zu Zulagen und betrieblicher Altersvorsorge. Für die eigenen Mitglieder hat Verdi einen verlängerten Kündigungsschutz sowie ein zusätzliches halbes Monatsgehalt ausgehandelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 23:00 Uhr