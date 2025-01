Bei der Handball-WM verliert das deutsche Team gegen Dänemark

Zum Sport: Bei der Handball-WM hat das deutsche Team die erste Niederlage hinnehmen müssen. Mit 30:40 verlor die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am Abend das Hauptrundenspiel gegen Titelverteidiger Dänemark. Das DHB-Team hat aber noch Chancen auf das Viertelfinale - etwa mit einem Sieg morgen gegen Italien. Und in der Fußball-Champions-League hat Dortmund mit 1:2 in Bologna verloren. Die BVB-Spitze ließ offen, ob Trainer Nuri Şahin seinen Posten behält. Eine 1:2-Niederlage gab es auch für Leverkusen bei Atlético Madrid. Dagegen gewannn Stuttgart mit 3:1 in Bratislava.

