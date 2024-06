Bei der Fußball-EM zieht Italien ins Achtelfinale ein

Leipzig: Bei der Fußball-EM steht jetzt auch Italien im Achtelfinale. Der "Squadra Azzurra" genügte dazu ein 1:1-Unentschieden gegen Kroatien, wobei Kroatien lange in Führung lag. Der Ausgleich fiel erst in der achten Minute der Nachspielzeit. Spanien schlug Albanien mit 1:0 und ist mit drei Siegen ohne Gegentor Sieger der Gruppe B. Heute Abend werden die letzten Vorrunden-Spiele der Gruppen C und D ausgetragen. Damit fällt auch die Entscheidung, auf wen die deutsche Elf im Achtelfinale trifft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 06:00 Uhr