Bei der Fußball-EM schlägt Italien Kroatien - in letzter Minute

Leipzig: Bei der Fußball-EM fällt heute die Entscheidung, gegen wen die deutsche Elf im Achtelfinale spielt. In der Gruppe C ist noch alles offen: Mögliche Gegner sind England, Dänemark, Slowenien oder Serbien. Gestern Abend schaffte auch Titelverteidiger Italien den Sprung ins Achtelfinale mit einem 1 zu 1 gegen Kroatien. Die Italiener glichen erst in der achten Minute der Nachspielzeit aus. Albanien ist nach der 0 zu 1-Niederlage gegen Spanien ausgeschieden.

