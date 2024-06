Bei der Fußball-EM beginnt das Achtelfinale: Deutschland spielt gegen Dänemark

Zum Sport: Bei der Fußball-Europameisterschaft beginnt heute mit dem Achtelfinale die Ko-Phase. Um 18 Uhr treten in Berlin zunächst die Schweiz und Italien gegeneinander an. Um 21 Uhr spielt dann die deutsche Nationalmannschaft gegen Dänemark. In Dortmund werden dazu mehr als 100.000 Fans erwartet. Zum ersten Mal bei diesem Turnier muss Bundestrainer Nagelsmann die Anfangself ändern: Tah ist gelbgesperrt und Rüdiger angeschlagen. Heute beginnt die 111. Auflage der Tour de France der Radprofis. Zum ersten Mal geht es in Italien los: In Florenz erfolgt der Startschuss für die dreiwöchige Rundfahrt. Nach 21 Etappen ist das Ziel diesmal nicht in Paris, sondern in Nizza.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 06:00 Uhr