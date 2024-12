Bei Brand in Seniorenheim in München werden zehn Menschen verletzt

München: Zehn Bewohner eines Senioren- und Pflegewohnheimes in der Nähe des Englischen Gartens sind bei einem Brand leicht verletzt worden. Das erfuhr der BR vom Rettungsdienst. 60 Menschen wurden aus dem Gebäude des Vincentinums gebracht. Einige wurden in ein nahe gelegenes Gebäude der Technischen Universität München gebracht, teilte die Feuerwehr mit. Mehrere Löschzüge sind im Einsatz. Der Brand brach im Dachstuhl aus. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Der Grund für den Brand ist derzeit nicht bekannt. Das Senioren- und Pflegeheim Vincentinum wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet und war das erste dieser Art in München.

