Bei Brand in Rottach-Egern werden 15 Menschen verletzt

Rottach-Egern: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Miesbach sind nach Polizeiangaben 15 Menschen verletzt worden, sieben von ihnen kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Das Feuer war am frühen Morgen in dem Gebäude in Rottach-Egern ausgebrochen. Die Feuerwehr musste einige Menschen mit einer Drehleiter aus oberen Stockwerken retten. Der Schaden wird auf etwa 900.000 Euro geschätzt. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 13:00 Uhr