Bei Bosch-Rexroth wird geplanter Stellenabbau abgemildert

Schweinfurt: An den Bosch-Rexroth-Standorten Schweinfurt und Volkach werden weniger Stellen abgebaut, als ursprünglich geplant. Das teilten Betriebsrat, IG Metall und Unternehmen mit. Bis Ende 2028 sollen statt 240 Arbeitsplätze nun 160 Arbeitsplätze gestrichen werden. Der Stellenabbau in Fertigung, Entwicklungs- und Verwaltungsbereichen werde sozialverträglich erfolgen. Laut Betriebsrat hätten auch Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter zu dem Verhandlungserfolg geführt. Auf eine Verlagerung von 40 Prozent der bisherigen Produktion in Schweinfurt nach Rumänien hat das Unternehmen verzichtet. Teuere Produktions-Anlagen von Bosch-Rexroth sollen aus China und Rumänien zurückverlegt werden.

