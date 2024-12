Bei bayerischen Paketdiensten gibt es erneut Warnstreiks

München: Im Weihnachtsgeschäft kann es zu Schwierigkeiten bei der Auslieferung von Paketen und dem Transport von Waren kommen. Denn ab kommender Nacht kommt es in der Speditions- und Logistikbranche in Bayern erneut zu Warnstreiks. Wie die Gewerkschaft Verdi dem BR mitteilte, wurde die dritte Tarifrunde mit den Arbeitgebern in Aschheim bei München ergebnislos unterbrochen. Ein verbessertes Angebot des Landesverbands Bayerischer Spediteure ist der Gewerkschaft angesichts der langen Laufzeit von 25 Monaten zu wenig. Auf der Streikliste stehen vor allem Kurier-, Express- und Paketdienste - darunter FedEx, DPD, UPS und Hermes. Für den Marktführer DHL gilt ein anderer Tarifvertrag. In der Branche arbeiten im Freistaat rund 100.000 Beschäftigte in mehr als 450 Unternehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.12.2024 18:15 Uhr