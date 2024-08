Behörden vermuten Salmonellen als Grund für Wildvogel-Massensterben

Pocking: Nach dem Massensterben von Wildvögeln auf der sogenannten Kiebitz-Ausgleichsfläche wird weiter nach der Ursache gesucht. Das Landratsamt Passau geht in einem ersten Verdacht von einer Salmonellen-Infektion aus, nachdem bei zumindest einem Tier ein starker Befall festgestellt worden sei. Noch aber sind die Untersuchungen nicht abgeschlossen. Geflügelpest als Todesursache schließt die Behörde inzwischen aus. Tierschützer hatten am Wochenende auf der Kiebitz-Ausgleichsfläche in Pocking rund 500 Wildvögel verendet aufgefunden.

