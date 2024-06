Behörden melden mutmaßliche Schumacher-Erpressung

Wuppertal: Die Familie des früheren Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher war das Ziel einer Erpressung. Wie die Staatsanwaltschaft Wuppertal mitgeteilt hat, ermittelt sie gegen zwei mutmaßliche Kriminelle, die bereits in U-Haft sitzen. Sie hatten behauptet, über Material zu verfügen, an deren Nichtveröffentlichung die Familie interessiert sein dürfte. Konkret sollen sie eine Zahlung in Millionenhöhe gefordert haben, sonst würden die Daten im Darknet veröffentlicht. Laut Behörden sendeten die beiden als Nachweis einige Dateien an die Familie. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen Vater und dessen Sohn aus Wuppertal - beide wurden bereits verhaftet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2024 18:15 Uhr