Behörden melden Großrazzia gegen Judenhass in Bayern

München: Zum heutigen Aktionstag gegen Antisemitismus war die Polizei bundesweit im Großeinsatz. Nach Angaben des Innen- und Justizministeriums durchsuchten Beamte allein in Bayern die Wohnungen von 19 Verdächtigen. Die Generalstaatsanwaltschaft München wirft ihnen unter anderem Volksverhetzung vor. Außerdem sollen sie Kennzeichen verfassungswidriger oder terroristischer Organisationen verwendet haben. Die Beschuldigten sollen etwa die Morde der Hamas in sozialen Medien gefeiert haben. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, lobte den Aktionstag. Bayerns Innenminister Herrmann sagte, Jüdinnen und Juden sollten sich in Bayern sicher und zu Hause fühlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2024 15:00 Uhr