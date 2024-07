Behörden melden großes Interesse an Stichwahl in Frankreich

Paris: Bei der Parlaments-Stichwahl in Frankreich zeichnet sich eine Rekord-Wahlbeteiligung ab. Laut Innenministerium haben bis zum Mittag knapp 27 Prozent der Berechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind sieben Prozentpunkte mehr als bei der letzten Stichwahl vor zwei Jahren. Einen solchen Wert gab es mehr als vier Jahrzehnte nicht mehr. Der französische Premierminister Attal gab in der Früh seine Stimme in einem Wahllokal in Vanves ab, einem Vorort der französischen Hauptstadt Paris. Etwas später wählte auch Präsident Macron. Marine Le Pen von der Partei Rassemblement National wollte nicht mehr wählen, nachdem sie in der ersten Runde am vergangenen Sonntag ihren Wahlkreis in Nordfrankreich klar gewonnen hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 17:00 Uhr