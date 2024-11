Behörden in Litauen ermitteln nach Absturz einer DHL-Maschine

Vilnius: Nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs des deutschen Paketdienstleisters DHL sind Teile der mitgeschnittenen Kommunikation zwischen dem Piloten und dem Tower veröffentlicht worden. Nach einem Bericht des litauischen Rundfunks deutet das Gespräch nicht auf einen Notfall oder andere Unregelmäßigkeiten beim Landeanflug hin. Es sei völlig ruhig und routinemäßig verlaufen. Deutschland hat inzwischen Unterstützung bei der Aufklärung zugesagt. Am Abend werden Ermittler der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Vilnius erwartet. Die Maschine war heute Morgen während einer Notlandung kurz vor dem Flughafen in Vilnius knapp neben einem Wohngebäude abgestürzt. Ein Mensch kam ums Leben, drei Besatzungsmitglieder wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2024 15:00 Uhr