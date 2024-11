Behörden gelingt offenbar bedeutender Schlag gegen Schleuser

München: Im Zusammenhang mit dem Einschleusen syrischer Flüchtlinge ist der Bundespolizei und der Staatsanwaltschaft Traunstein ein Schlag gegen eine international tätige Bande gelungen. Nach Informationen der Bundespolizeidirektion München wurden heute im In- und Ausland Wohnungen durchsucht und mehr als 20 Tatverdächtige festgenommen. In Hannover, Leipzig und Duisburg wurden vier Haftbefehle vollzogen.Den vier in Deutschland festgenommenen Syrern wird das Schleusen von rund 750 Landsleuten innerhalb Europas vorgeworfen. Mehr als 3,3 Millionen Euro an Schleuserlohn seien zusammengekommen. Dabei ging die Bande ohne Rücksicht auf Verluste vor. Zwei Menschen sind demnach während einer illegalen Einreise gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2024 18:00 Uhr