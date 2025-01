Behörden geben Details zu Vorfällen in Las Vegas und New Orleans bekannt

Las Vegas: Nach der Explosion eines Fahrzeugs in Las Vegas und der Amokfahrt in New Orleans haben die US-Behörden weitere Erkenntnisse bekannt gegeben: Demnach hatte sich der Fahrer des explodierten Tesla-Cybertrucks zuvor selbst erschossen. Das habe die Autopsie ergeben, teilte die Polizei mit. Sein Motiv ist weiterhin unklar. Der Attentäter von New Orleans wiederum hatte nach Angaben von US-Präsident Biden in seinem Fahrzeug einen Fernzünder für Sprengsätze. Diese waren an verschiedenen Orten im French Quarter platziert. Der Anschlag war den Behörden zufolge islamistisch motiviert. Einen Zusammenhang zwischen beiden Taten sieht das FBI nicht, obwohl beide Täter Soldaten waren und jeweils eine Zeit lang am selben Stützpunkt gedient haben. Außerdem wurden die verwendeten Autos über den selben Online-Verleih gemietet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.01.2025 07:45 Uhr