Behörden bestätigen 179 Tote bei Flugzeugunglück in Südkorea

Seoul: Bei einem der schwersten Flugzeugunglücke seit Jahren sind in Südkorea 179 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Crewmitglieder haben nach offiziellen Angaben überlebt. Die Boeing 737-800 der südkoreanischen "Jeju Airs" war aus Thailand gekommen und bei der Landung am internationalen Flughafen von Muan verunglückt. Auf einem Video ist zu sehen, wie der Flieger ohne ausgefahrenes Fahrwerk auf dem Rumpf aufsetzt, über die Landebahn schlittert und am Ende in eine Mauer kracht. Die Maschine zerschellte, ging in Flammen auf und wurde fast vollständig zerstört. Die Behörden gehen nach ersten Ermittlungen davon aus, dass eine Kollision mit Vögeln zum Absturz beigetragen und eine Fehlfunktion am Fahrwerk ausgelöst haben könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 17:00 Uhr