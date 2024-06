Behörden an der Oder finden wieder massenhaft tote Fische

Głogów: In der Oder sind wieder tote Fische gefunden worden. Wie die Regionalverwaltung in Niederschlesien mitteilte, wurden allein zwischen Montag und Mittwoch rund 600 Kilogramm verendete Tiere rund um die Stadt Głogów gezählt. Vertreter der Provinzinspektion für Umweltschutz sind vor Ort, um die Ursachen zu ermitteln. Die Ergebnisse der Wasserproben liegen noch nicht vor. Vor zwei Jahren waren ebenfalls massenhaft tote Fische in der Oder gefunden worden. Damals hatten ein hoher Salzghalt im Wasser und die Vermehrung von Goldalgen zu der Umweltkatastrophe geführt. Seidem wird die Wasserqualität von den Behörden stärker überwacht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 16:00 Uhr