Behörde genehmigt Pyrotechnik bei EM-Eröffnungsshow

München: Wenn am Freitag die Fußball-EM startet, darf die UEFA bei der Eröffnungsfeier in München Pyrotechnik einsetzen. Das hat nach Angaben der "Sportschau" das Kreisverwaltungsreferat genehmigt. Demnach wurde die Pyrotechnik ohne Beanstandungen von der Branddirektion abgenommen. Die Münchner Behörden hatten Bedenken gehabt. Der Einsatz von Pyrotechnik in deutschen Stadien ohne Genehmigung ist grundsätzlich untersagt, was immer wieder zu Konflikten zwischen Teilen der Fans und Verbänden führt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2024 03:00 Uhr