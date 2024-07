Beeinträchtigungen nach Brandanschlag auf Bahnstrecke Hamburg-Bremen

Bremen: Auf die Bahnstrecke Hamburg-Bremen ist ein Brandanschlag verübt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei keine Menschen verletzt, gibt es Einschränkungen im Bahnverkehr. Einige Züge können demnach nicht über den Bremer Hauptbahnhof fahren, am Vormittag war die Strecke komplett gesperrt. Die Beeinträchtigungen werden voraussichtlich noch mindestens bis zum Abend anhalten. Unbekannte hatten am frühen Morgen Leitungen in einem Kabelschacht an einem Bahndamm in Bremen angezündet. Hintergründe zur Tat sind noch nicht bekannt, Polizei und Staatsschutz ermitteln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 18:00 Uhr