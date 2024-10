Beeinträchtigungen im Bahnverkehr rund um München dauern an

München: Pendler brauchen vor allem südlich und westlich von München auch heute noch starke Nerven. Die Bahn hat zwar am Samstag schon erklärt, das beschädigte Stellwerk in Pasing sei repariert - tatsächlich fallen aber auch am heutigen Montag noch Züge und S-Bahnen aus. Betroffen sind die Strecken Richtung Garmisch-Partenkirchen und ins Allgäu sowie die S-Bahn nach Herrsching. Die Bahn rechnet damit, dass die Störung im Laufe des Tages behoben wird.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 13.10.2024 21:00 Uhr