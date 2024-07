Beach-Volleyballer und Handballerinnen holen Siege bei Olympia-Partien

Paris: Das deutsche Beach-Volleyball-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler ist seiner Favoritenrolle bei den Olympischen Spielen im Auftaktspiel gerecht geworden. Die Hamburger besiegten die Franzosen Julien Lyneel und Rémi Bassereau in zwei Sätzen. Ehlers und Wickler gelten in Paris als Kandidaten für eine Medaille. Die deutschen Handballerinnen haben ebenfalls den ersten Sieg gefeiert. Gegen Slowenien gelang ihnen ein 41:22-Erfolg. Damit hat das DHB-Team noch Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Der Triathlon-Wettbewerb der Männer musste kurzfristig auf morgen verschoben werden. Nach den Regenfällen am Ende vergangener Woche ist das Wasser der Seine immer noch zu schmutzig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2024 12:00 Uhr