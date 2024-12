BDI fordert von nächster Bundesregierung Milliarden-Investitionen

München: Der Bundesverband der Deutschen Industrie fordert von der nächsten Bundesregierung eine umfassende Reformagenda zur Überwindung der Wirtschaftskrise. Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit befinde sich im freien Fall, heißt es in einem Grundsatzpapier, das der BDI verfasst hat und das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Darin fordert der BDI von der neuen Regierung unter anderem eine Senkung der Unternehmenssteuerlast und Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von über 300 Milliarden Euro. Gefordert werden auch niedrigere Energiekosten, Bürokratieabbau und eine stärkere europäische Zusammenarbeit.

